Вратарь «Слована» Браст дисквалифицирован на два матча

На 58-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ «Медвешчак» — «Слован», состоявшегося 14 февраля 2017 года, на вратаря гостей Барри Браста (№33) были наложены дисциплинарный штраф (10 мин.) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) за нарушение Правила 550 д (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017».Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для Браста пятым в нынешнем чемпионате, то согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.Кроме того, дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для вратаря вторым в этом сезоне, в связи с чем согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него дополнительно наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.