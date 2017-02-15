Иван Воробьёв: главное, что тренеры ХК «Сочи» мне доверяют

Защитник ХК «Сочи»подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4).«Допустили грубые ошибки в обороне, неудачно сыграли на смене. Два гола таких пропустили во втором периоде. Тренеры говорили нам об этом на собрании, но мы не выполнили установку в этих моментах.Главное, что тренеры доверяют. И в большинстве в матче с ЦСКА выходил, и вшестером играл. Это приятно, стараюсь завоёвывать доверие, не допускать ошибок, исключать их, но всё равно без ошибок никуда. Они есть всегда. В «Северстали» я тоже успел чуть-чуть поиграть в КХЛ, это пошло на пользу», – цитирует игрока официальный сайт клуба.