«Салават Юлаев» рассматривает Скабелку, Аболса и Титова как замену Захаркину

Как стало известно «Чемпионату», руководителей уфимского «Салавата Юлаева» не устраивает качество игры, а также результаты команды в текущем сезоне КХЛ, и поэтому уже сейчас менеджмент клуба ищет замену Игорю Захаркину.Как уточняет источник, знакомый с ситуацией, плей-офф — 2017 Захаркин в любом случае доработает, а вот в следующем сезоне «Салават Юлаев», скорее всего, возглавит новый специалист. Руководство клуба рассматривает кандидатуры Андрея Скабелки, Артиса Аболса, Германа Титова и других тренеров.