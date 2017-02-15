Ламорелло: сильные стороны Марченко — размер и физическая сила

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал переход в его клуб российского защитника«Наш тренер знает Марченко великолепно. Его сильные стороны — размер и физическая сила. У него ещё год будет действовать контракт, он не выходит на рынок свободных агентов после этого сезона. А возраст Марченко отлично соответствует нашим представлениям о том, какого рода игроки требуются нашей команде», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.