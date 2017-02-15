Гатиятулин: рады, что «Трактор» сумел дома порадовать болельщиков

Главный тренер «Трактора»поделился впечатлениями после домашней победы в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).«Играли дома, поэтому очень хотели порадовать своих болельщиков. Мы рады, что сделали это. Так получилось, что последние две игры проводим с «Металлургом», сильным соперником, и перед плей-офф есть возможность себя проверить. Вновь хотел бы поблагодарить болельщиков за отличную поддержку!Как оценю игру Тридчикова и Кравцова? В принципе, то, что мы ждали от Саши, он выполняет. Виталя также провёл свой первый полноценный матч и действовал довольно уверенно. В общем, молодцы», — цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.