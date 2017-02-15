Кравцов: когда отдал неточный пас, вся жизнь прошла перед глазами

Нападающий «Трактора»после встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:1) поделился эмоциями от своего дебюта в главной команде.«Ребята меня все подбодрили, спасибо им большое. После этого уверенность пришла сразу. Когда в чужой зоне отдал пас неточный и «Магнитка» побежала атаковать «три в два» — вся жизнь пронеслась перед глазамиКак игралось в звене с Александром Черниковым и Юрием Петровым? Поначалу их боялся, они требовательные ребята. Вроде всё получалось, они меня похвалили. Спасибо им большое за поддержку сегодня», — приводит слова Кравцова официальный сайт клуба.