Форвард «Слована» Чичу может завершить карьеру

Известный канадский форвардзаявил, что может завершить карьеру после текущего сезона. 15 февраля «Слован» провёл последний матч регулярного чемпионата КХЛ с хорватским «Медвешчаком» (7:5), обе команды не смогли пробиться в плей-офф.«Ещё не уверен на сто процентов. Но я становлюсь старше и старше, так что, скорее всего, этот матч стал последним для меня в карьере», — сказал Чичу после матча.За свою карьеру 36-летний Чичу сыграл более 500 матчей в НХЛ и более 200 — в КХЛ. В 2006 году Джонатан стал обладателем награды Морис Ришар Трофи, ежегодно вручаемой лучшему снайперу «регулярки» НХЛ.