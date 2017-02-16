Нападающий «Детройта» Нюквист дисквалифицирован на шесть матчей

Нападающий «Детройт Ред Уингз»дисквалифицирован на шесть матчей с удержанием зарплаты за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника «Миннесоты Уайлд» Джареда Спаржона в матче, который состоялся в Миннесоте 12 февраля.Инцидент произошёл на 15-й минуте первого периода, и Нюквист тогда был наказан двойным малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой.По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его годовой зарплаты, Нюквист потеряет более $ 158 тыс. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.