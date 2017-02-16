Вик. Шалаев: «Авангард» не ведёт переговоров с Карри Рамо о возвращении

Генеральный менеджер «Авангарда»сказал, что клуб не вёл переговоров с финским вратарёмо возвращении в состав команды в следующем сезоне.«Стоило Рамо вернуться в Европу из Северной Америки, как тут же пошли слухи, что он непременно вернётся в „Авангард“. Мы очень уважаем Карри как профессионала, помним, как он играл за Омск, но на данный момент наши дороги идут отдельно, у нас не было никаких контактов, и уж тем более мы не вели и не ведём с ним переговоров о возвращении. Могу точно сказать, что в следующем сезоне ворота „Авангарда“ Карри Рамо защищать не будет. А подобные слухи направлены лишь на дестабилизацию обстановки внутри команды перед плей-офф», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.