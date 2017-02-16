Роу: Ягр — великий игрок и будущий член Зала хоккейной славы

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз»после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5 ОТ) прокомментировал достижение, который набрал 1900-е очко в карьере.«Ягр великолепен. Он очень хорош. Очевидно, что он великий игрок. Однажды, когда он закончит карьеру, он станет членом Зала хоккейной славы. Он просто отличный парень. Я говорю это весь год — то, как он готовится, это невероятно. Наши молодые ребята смотрят за тем, как он готовится к матчам, и это идёт им на пользу», — приводятся слова Роу на официальном сайте НХЛ.