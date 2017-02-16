Скончался известный чешский тренер, трёхкратный чемпион мира Йозеф Аугуста

Известный чешский хоккеист и тренерскончался в возрасте 70 лет. В последнее время он боролся с серьёзной болезнью. Аугуста является членом Зала славы чешского хоккея.В качестве игрока в составе сборной Чехословакии чех завоевал три серебра и одну бронзу чемпионата мира, а также стал серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке. В качестве главного тренера сборной Чехии дважды подряд становился чемпионом мира (2000, 2001), а в 1999-м завоевал золото в качестве ассистента.В качестве игрока он восемь раз выигрывал с «Дуклой» титул чемпиона чехословацкой лиги. Успехов добился и как тренер, дважды выиграв золото с «Дуклой» и один раз с «Оломоуцем».