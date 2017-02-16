Защитники Ларкин и Козак, и.о. главного тренера Кэмерон покинут «Медвешчак»

Защитник «Медвешчака»перейдёт в клуб немецкой лиги «Адлер Мангейм», другой игрок обороныстанет игроком словацкого клуба «Маунтфильд». Об этом сообщается на официальном сайте хорватского клуба.Кроме того,, исполняющий обязанности главного тренера после ухода из команды Горди Дуайера, присоединится к нему в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта».Отмечается, что возвращение ушедших игроков в «Медвешчак» будет зависеть от того, в какой лиге команда будет выступать в следующем сезоне. Президент клуба сказал, что хочет сохранить некоторых игроков вне зависимости того, останется команда в КХЛ или нет.