Клод Жюльен вошёл в тройку самых высокооплачиваемых тренеров НХЛ

Новый главный тренер «Монреаль Канадиенс»вошёл в тройку самых высокооплачиваемых тренеров в НХЛ.Инсайдер ESPN Пьер Лебрюн сообщает в своём «твиттере», что по новому пятилетнему контракту Жюльена с «Монреалем», который вступит в силу с сезона-2017/18, он будет в среднем зарабатывать по $ 5 млн в год. Бльшие зарплаты получают только Майк Бэбкок в «Торонто Мэйпл Лифс» ($ 6,25 млн) и Джоэль Кенневилль в «Чикаго Блэкхоукс» ($ 5,8 млн).