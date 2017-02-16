Голещихин дебютирует в КХЛ за «Автомобилист» в матче с «Авангардом»

Нападающийдебютирует в КХЛ в составе «Автомобилиста» в матче с «Авангардом». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба из Екатеринбурга.19-летний Голещихин является воспитанником омского хоккея, выступал в МХЛ за «Омских Ястребов», но в текущем сезоне перешёл в систему «Автомобилиста». За 48 игр в текущем сезоне в МХЛ он набрал 42 (27+15) очка и заработал показатель полезности "+26".Матч между «Автомобилистом» и «Авангардом» состоится в Екатеринбурге, начало в 17:00 мск.