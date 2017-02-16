Боумэн: Жюльена в Монреале не будет раздражать повышенное внимание СМИ

Легендарный тренерподелился мнением о назначенииглавным тренером «Монреаль Канадиенс».«Жюльен — хороший тренер. В ином случае он не тренировал бы одну команду 10 лет и не выиграл бы Кубок Стэнли.«Монреаль» – всегда особый случай. Болельщики там в некотором роде испорчены большим количеством побед в прошлом. Считаю, что Клод хорошо там поработал раньше, как и потом в «Нью-Джерси» и «Бостоне». Он знает специфику этого места и готов к вниманию СМИ. Его не будет бесить их повышенное внимание.В моё время пребывания в «Монреале» Интернета ещё не было, зато было пять газет. Сейчас, с появлением Интернета и соцсетей, внимания стало ещё больше. Невозможно совсем за этим не следить, но на месте Клода было бы лучше этого не читать», — цитирует Боумэна официальный сайт лиги.