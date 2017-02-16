Малкин: в топ-100 НХЛ все достойные, я вот не такой яркий игрок, как Овечкин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о том, что его не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.«В этой сотне все достойные. Многие классные игроки туда не попали. И в рейтинг вошли только шесть действующих хоккеистов. Не так много. Не скрою, пару дней у меня было чувство разочарования. Хотя признаюсь, что за две недели до объявления списка мне сказали, что я в него не попал. Не хватило двух голосов… Правда или нет – не знаю. Может, я стал 101-м игроком. Или прошёл под номером 110 – кто знает? Просто пришлось это разочарование как-то пережить, вот и всё.Каспарайтис сказал, что это политика? Тяжело сказать… Если политика, то я не могу на это повлиять. Наше дело – играть. Я стараюсь показывать высокий уровень. Где-то, может, мне серьёзные травмы помешали, которые были на протяжении многих сезонов. Они не давали показывать лучшую игру.Опять же, многие попали в эту сотню после 20 лет карьеры, а я пока провёл в НХЛ только 10 лет. Может, поэтому меня не включили. Тут тяжело судить. И скажите мне, кто выбирает? Кому чья игра симпатична? Я вот не такой яркий игрок, как Овечкин или Кросби», — цитирует Малкина «Советский спорт».