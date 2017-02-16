Форвард Артём Манукян установил рекорд МХЛ по количеству результативных передач

Нападающий «Омских Ястребов» Артём Манукян установил новый рекорд по количеству результативных передач в регулярном чемпионате МХЛ, информирует пресс-служба лиги.В матче «Сибирские Снайперы» — «Омские Ястребы» форвард отдал результативную передачу на Дмитрия Завгороднего во время первого гола гостей. Этот пас стал для лидера бомбардирской гонки 61-м в сезоне. Таким образом, Манукян перекрыл достижение Дмитрия Михайлова, который в сезоне-2012/13 сделал в составе «Стальных Лис» 60 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата.«Даже выходя на каждую игру, я не ставлю себе цели забить столько-то голов или набрать столько-то очков, поэтому и на весь сезон какой-то конкретной бомбардирской цели не было. Конечно, приятно осознавать, что удалось стать лучшим бомбардиром и ассистентом в истории регулярных чемпионатов МХЛ, но я просто делаю свою работу: стараюсь забивать голы и помогать своим партнёрам и команде. У меня не было цели поставить рекорд, попасть в историю – просто забивал, отдавал, да и везло где-то, без этого никуда», — прокомментировал своё достижение Артём Манукян.