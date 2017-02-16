Травмированный форвард «Салавата» Нестеров пройдёт дополнительное обследование

Точные сроки восстановления нападающего «Салавата Юлаева» Александра Нестерова станут известны в начале следующей недели. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
«До понедельника Александр Нестеров внесён в список травмированных. У него травма нижней части тела. Для определения точных сроков восстановления потребуется дополнительное обследование, которое состоится на следующей неделе», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, что Нестеров травмировался в игре «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» (3:1).