Жюльен: всегда нелегко занимать место другого тренера, желаю Террьену успеха

Главный тренер «Монреаля Канадиенс»поделился мнением о своём назначении в клуб.«Я знаю, каково сейчас Мишелю Террьену. Всегда нелегко занимать место другого тренера. Я хочу, чтобы все знали, что я с огромным уважением отношусь к Мишелю. Он хороший тренер. Против него тяжело играть, особенно когда стараешься подгадать, какие тройки выпускать на лёд. Он всегда настороже. Я давно его знаю и желаю ему успеха. Уверен, что вскоре он снова будет тренировать.Если честно, я хотел подождать до весны, прежде чем принять решение. Такая у меня была реакция на увольнение. Но мне позвонил Марк. Мы с ним работали на Кубке мира, у нас отличные отношения. Он хороший менеджер, отличный человек. Для меня это важно в работе.Я думаю, что это хорошая команда. Мы все знаем, что в «Монреале» играет лучший вратарь мира. Они надежно играют в обороне. Это не значит, что там не над чем работать, что команду лучше уже не сделать. Там много талантливых нападающих. Я знаю, что в последнее время в атаке дела складываются не очень хорошо. Мы должны исправить это. Это моя работа», — цитирует Жюльена официальный сайт лиги.