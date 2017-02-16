«Автомобилист» по буллитам проиграл «Авангарду», потеряв шансы на плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней арене потерпел поражение от омского «Авангарда» в серии буллитов, матч закончился со счётом 2:3. Таким образом, команда Владимира Крикунова потеряла шансы на попадание в плей-офф.В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Пётр Коукал и Алексей Василевский. У «Авангарда» голы на свой счёт записали Александр Пережогин и Пётр Хохряков, победный буллит реализовал Николай Лемтюгов.