Канарейкин: дали сыграть Костину, два броска – два гола, пришлось начинать с 0:2

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал матч с «Автомобилистом», который его команда выиграла со счётом 3:2 Б.«Автомобилист» решал свои задачи, есть шанс, поэтому каждый будет отрабатывать его до конца. Мы настраивались сегодня на серьёзную игру, поэтому так и вышло. Поставили сегодня молодого вратаря Костина, первый раз дали ему сыграть, два броска — два гола, пришлось начинать с 0:2. Самохвалов сегодня дебютировал в атаке. Ну и, наверное, скажу, что удалось выиграть этот матч, и поздравлю команду с двумя набранными очками», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.