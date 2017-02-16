Гулявцев: игра со «Спартаком» была вялотекущей, хоккеисты еле ходили

Главный тренер «Северстали»подвёл итоги матча со «Спартаком», который закончился победой его команды со счётом 2:1 ОТ.«Игра была равная в плане того, что вялотякущая. Может, это связано с эмоциями с предыдущего матча против «Торпедо», с ними был хороший матч, динамичный. Сегодня, так скажем по-русски, еле ходили. Но взяли два очка. Ребят хочу поблагодарить за эту игру. Доволен Смирягиным, он пропустил один гол, вытащил что мог», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Юшкевич.