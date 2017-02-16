Андриевский: «Адмирал» играл не против дворовой команды, у «Динамо» свои задачи

Главный тренер «Адмирала»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 ОТ).«Напряжённый кубковый матч вышел, нам нужны очки, немножко осторожно начали первый период. Сегодня уделили этому внимание, так как неудачно начинали до этого матчи. Мы выдержали и начали переводить игру в их зону. В овертайме «Динамо» повезло больше. По самоотдаче претензий нет, всё, что есть, оставили на льду. Команда понимала, что нужно было бы набрать ещё одно очко для плей-офф, но надо понимать, что против нас была не дворовая команда, а «Динамо», которое решало свои задачи», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.