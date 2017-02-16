Квартальнов: «Торпедо» много залезало под Сорокина, возьмём на заметку

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.«По движению игра была неплохой. Живая, а это важно. Единственное, мы во втором периоде неважно отнеслись к большинству. Ну а третий период был неплохой. Соперник много залезал под Илюху Сорокина, нам нужно этому поучиться. Возьмём на заметку. Судейство я не комментирую. Если вы за меня заплатите штраф, то я вам всё расскажу», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.