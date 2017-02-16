Фисенко: всё в руках «Адмирала», это лучше, чем рассчитывать на других

Форвард «Адмирала»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 в овертайме) и борьбу команды за плей-офф. «Адмиралу» для попадания в кубковую восьмёрку необходимо набрать всего одно очко в матче с «Витязем».«У нас не первый такой матч, который может всё решить за выход в плей-офф, но так получается, что нам везёт до сих пор и остаётся одна игра, в которой всё зависит от нас. Всё в наших руках, это лучше, чем рассчитывать на других соперников. Нужно брать свои очки и выходить в плей-офф. Ответственность возрастает, к каждому моменту относишься с большей концентрацией. «Витязю» ничего не надо, но мы не должны настраиваться так, что им ничего не надо – мы должны выйти и показать игру, которую показали сегодня», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.