Бартулис: «Адмиралу» отступать некуда, нужно быстрее забыть матч с «Динамо»

Капитан «Адмирала»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 в овертайме) и борьбу команды за плей-офф. «Адмиралу» для попадания в кубковую восьмёрку необходимо набрать всего одно очко в матче с «Витязем».«Всё было в наших руках. Были моменты, хорошо играли, но где-то не хватило. Самое главное, что была командная игра, боролись до конца. Сейчас уже отступать некуда, все вперёд, нужно быстрее забыть этот матч. Нужно настраиваться на свою игру, если будем играть так же, как сегодня, то всё будет в порядке», — передаёт слова Бартулиса корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.