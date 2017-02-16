Сергеев: не могу сказать, что у ЦСКА было преимущество в матче с «Торпедо»

Защитник московского ЦСКАподелился впечатлениями от игры с нижегородским «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «армейцев».«Очень понравилась сегодняшняя встреча. Это была хорошая, боевая игра. Для нас матч с «Торпедо» не стал каким-то сюрпризом. Мы уважаем всех соперников, каждый из них сильный. Я не могу сказать, что у ЦСКА было преимущество перед противником. Просто нам больше повезло, и мы забросили больше шайб. Игра с нижегородцами была далеко не лёгкой прогулкой», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.