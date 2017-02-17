Назаров: сегодня я поставил молодых хоккеистов «Нефтехимика» и доволен ребятами

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика»прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:2 Б).«Это был интересный матч. Сегодня я поставил очень молодых хоккеистов и доволен своими ребятами. Мы бились, старались, но что-то не получалось. Однако мы сражались до конца, и нам удалось вернуться в игру. Немного не повезло в буллитах, но в целом мне понравилась игра команды», — приводит слова Назарова официальный сайт минского «Динамо».