Пашков: Казань и Омск готовятся к полуфиналу, СКА должен был брать чемпионат

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о финише текущего регулярного чемпионата КХЛ. На последние два дня турнира суммарно приходится 13 матчей. В Западной конференции определены все участники плей-офф, в Восточной на две последние путёвки претендуют три команды.
«Регулярный чемпионат не богат на интриги, но финишный сюрпляс «Ак Барса» и «Авангарда» концовку турнира оживил. Его причины? Практически не сомневаюсь, что Зинэтула Билялетдинов, скажем так, мудрит в Казани с тренировочным процессом, где-то даёт дополнительные нагрузки. Что касается Омска, то не раз слышал версии о том, что и Фёдор Канарейкин свою команду подгружает. А вот здесь, честно говоря, не уверен. Есть ли у Канарейкина, при всём к нему уважении, необходимый опыт тонкой финишной подгрузки? Для меня это вопрос… Думаю, Казань и Омск уже готовятся к очной встрече в восточном полуфинале, досконально изучают сильные места соперника. Другое дело, что, судя по всему, шестым на Востоке станет «Салават», а значит, «Ак Барсу» в первом раунде предстоит зелёное дерби.
Звёзд уровня КХЛ у Омска всё-таки побольше. Другое дело, что меня удивляет большинство «Авангарда», его весь сезон лихорадит. Что касается «Ак Барса», то меня смущает февральский провал. У «Салавата» в этом сезоне наблюдаются все виды проблем — и игровые, и внутренние, и любые другие. В такой ситуации клуб, учитывая крепкий состав, на ряд матчей собраться может. Но не на всю серию.
В Западной конференции восьмёрка определилась довольно давно, и особых интриг на границе плей-офф, увы, не было. А вот смена лидера конференции меня очень сильно удивила. На мой взгляд, СКА на финише где-то подломился, сыграл легкомысленно. СКА должен был брать чемпионат, не оглядываясь ни на какие суеверия. Также очень сильно сомневаюсь в том, что Санкт-Петербург якобы выбирает соперника и уходит от встречи с «Йокеритом», которому проиграл последние очные матчи. У СКА не тот уровень амбиций, чтобы от кого-то в этой лиге уходить», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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