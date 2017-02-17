Малкин — 7-й в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ, обошёл Ковальчука

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Россиянин открыл счёт на первой минуте. Эта шайба стала для него 24-й в сезоне. Всего в активе 30-летнего хоккеиста 57 (24 +33) очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ.В общей сложности Малкин набрал 817 (319+498) очков в 693 матчах в карьере. Он обошел по этому показателю Илью Ковальчука и теперь занимает седьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Возглавляет его Сергей Фёдоров с 1179 (483+696) очками.