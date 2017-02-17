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Журналист съел газету, потому что минское «Динамо» попало в плей-офф
17 февраля 2017, пятница. 10:45.
Хоккей
Хоккейный обозреватель
Вячеслав Федоренков
сдержал обещание и съел восьмиполосный номер газеты «Прессбол». Автор обещал съесть газету, если минское «Динамо» пробьётся в плей-офф в этом сезоне.
Журналист «поужинал» в пресс-центре «Минск-Арены» после матча «Динамо» — «Нефтехимик» (2:1 Б). Минская команда борется за попадание в топ-5 Западной конференции.
Видео также доступно
здесь
Источник:
Прессбол
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Теги
ХК Динамо Минск
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Новости. Хоккей
17 февраля 2017, пятница
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