Кросби: приятно, что я наконец достиг отметки в 1000 очков

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист набрал 1000 очков в НХЛ. Для того чтобы добраться до этой цифры, ему понадобилось 757 матчей — это 12-й результат в истории.«На какое-то время я притормозил перед этой отметкой. Приятно, что я наконец её достиг. И приятно победить. Я быстро добился нужного результата и постарался сделать всё, чтобы мы выиграли. К счастью, мы смогли сделать это», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.