Николаев: конфликт федераций хоккея Башкортостана разрушает целостность ФХР

Президент федерации хоккея Башкортостанарассказал о конфликтной ситуации с объединённой федерацией хоккея республики.«Нас финансировал благотворительный фонд «Урал». Первый президент Республики Башкортостан является его председателем. Он финансировал и хоккейный клуб, и федерацию хоккея. В 2015 году у нас сложилась конфликтная ситуация, и в 2016-м господин Семак создал альтернативную организацию, назвав её объединённой федерацией хоккея Башкирии, куда вошли четыре физических лица — сам Семак, Сидякин, Денис Афиногенов и Мазитов. И они получили поддержку чиновников, чтобы эта федерация зарегистрировалась в минюсте.У нас приостановлена аккредитация с 15 августа 2016 года. Министерство спорта и молодёжной политики республики выставило нам выдуманные нарушения. Мы все эти претензии, которые нам были предъявлены, устранили, представили все необходимые документы, а 22 января нам выставили новые требования. Они это делают, чтобы нас уничтожить!17 февраля мы увидим решение министерства спорта и молодёжной политики, какую они примут сторону. Это нонсенс, ведь мы разрушаем целостность ФХР! Мы же являемся её членом», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.