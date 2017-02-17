Семак: объединённая федерация хоккея Башкортостана занимается реальной работой

Член правления объединённой федерации хоккея Башкортостанапрокомментировал конфликтную ситуацию с федерацией хоккея Башкортостана.«Может быть хоть 100 федераций. Это общественная организация. У нас неакредитованная федерация проводит соревнования, никто этому не мешает, мы взяли на себя ту работу, которая не делалась. Нет такого закона, который помешал бы нам это сделать. Мы проводим соревнования и не хотим заниматься этими дрязгами. У нас есть обращения от детских и любительских лиг, что они не хотят иметь дела со старыми функционерами, и они просят организовать хорошие соревнования.У старой федерации отобрали аккредитацию? Ей никто не мешает проводить соревнования, как мы их проводим два года. Это детские, любительские, ветеранские и следж-хоккейные турниры, за которые старая федерация успешно отчитывалась перед Минспорта. Мы занимаемся реальной работой — успешно провели в этом сезоне свыше 50 мероприятий и соревнований. В этом сезоне провели Неделю хоккея в республике во время матча звёзд», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.