Кросби, Макдэвид и Кондон – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал голкипер «Оттавы Сенаторз», сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0).Второй звездой назван капитан «Эдмонтон Ойлерз», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3).Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) и достигший отметки 1000 набранных очков в НХЛ.