Владелец «Оттавы»: команде удалось выбраться из трёхлетнего спада

Владелец «Оттавы Сенаторз»порассуждал на тему перспектив команды.«Я считаю, что нам наконец-то удалось выбраться из спада, который продолжался в течение трёх лет. Было грустно. Однажды за эти три года мы пробились в плей-офф и сразу же проиграли. В два других раза мы туда даже не попали. Так что сейчас мы рады.Во-первых, я считаю, что нам по силам попасть в плей-офф. Во-вторых, мы можем пробиться во второй раунд, а то и в финал конференции или даже финал Кубка. Наконец-то я стал осторожным оптимистом. Если кто-то хочет получить Шабо или Колина Уайта, то может забыть об этом. Мы поступим по-умному. Мы будем придерживаться нашего плана и не расстанемся с будущим. Вы знаете, что хочет «Колорадо» за Дюшена и других игроков? С ума сойти. Сейчас уровень многих команд приблизительно одинаковый, особенно в нашей конференции. Даже если бы мы занимали последнее место, я не терял бы надежд.Мы не будем ставить под удар наше будущее. Всем нужны наши молодые звёзды, и я никого не обвиняю в этом. Однако мы будем закладывать фундамент на перспективу, строить команду на будущее, но нам нужно и выигрывать», – цитирует Мелника официальный сайт НХЛ.