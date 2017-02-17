«Барыс»: вероятность участия Боченски в ближайших матчах не комментируем

Хоккейный клуб «Барыс» выступил с официальным заявлением по поводу повреждения, полученного нападающим астанинской командыв матче регулярного чемпионата КХЛ с «Кузней» (2:3 ОТ).«Касательно игрового эпизода матча «Барыс» — «Металлург» Нк с участием нападающего Брэндона Боченски ХК «Барыс» заявляет следующее. В данный момент проводятся дополнительные медицинские исследования, которые позволят установить точный диагноз, наличие или отсутствие каких-либо повреждений. Вероятность участия хоккеиста в ближайших матчах клуб не комментирует», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.