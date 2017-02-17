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«Барыс»: вероятность участия Боченски в ближайших матчах не комментируем

«Барыс»: вероятность участия Боченски в ближайших матчах не комментируем
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Хоккейный клуб «Барыс» выступил с официальным заявлением по поводу повреждения, полученного нападающим астанинской команды Брэндоном Боченски в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Кузней» (2:3 ОТ).

«Касательно игрового эпизода матча «Барыс» — «Металлург» Нк с участием нападающего Брэндона Боченски ХК «Барыс» заявляет следующее. В данный момент проводятся дополнительные медицинские исследования, которые позволят установить точный диагноз, наличие или отсутствие каких-либо повреждений. Вероятность участия хоккеиста в ближайших матчах клуб не комментирует», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

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Новости. Хоккей