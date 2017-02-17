Кознев: слухи про переход Коваржа в «Автомобилист» — новый вброс

Директор хоккейного клуба «Северсталь»прокомментировал слухи о возможном переходев «Автомобилист».«Все слухи про переход Коваржа в «Автомобилист» — это опять же новый вброс. Я сам 10 минут назад общался с ним об этом, он сказал, что в шоке и даже не вёл никаких переговоров с ними, а его агент не делал никаких предложений клубу из Екатеринбурга. Мы уже сделали ему конкурентоспособное предложение на уровне лиги. Также мы заинтересованны в переподписании и других наших лидеров — Дмитрия Кагарлицкого, Даниила Вовченко и других. Они тоже получили наши предложения», — отметил функционер.