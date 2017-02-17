В Москве задержали гендиректора «Адмирала»

Илья Митькин (в настоящее время известен как Спокойнов) задержан в Москве. Митькина везут во Владивосток. Адвокат политтехнолога Илья Шутков сообщил, что на момент публикации следственные действия с политтехнологом проводятся в Новосибирске. Юрист не знает причин задержания.По информации «Тайги.инфо», Митькин работал, в частности, в Алтайском крае на «Единую Россию» на выборах 2011 года в Госдуму и региональное Заксобрание. Впервые СМИ связали фамилию Митькина с Алтайским краем в 2004 году. Тогда он, якобы, выступая у здания региональной администрации, называл себя советником Михаила Евдокимова, ставшего потом губернатором и погибшего в ДТП.По данным приморских медиа, Митькина задержали ещё раньше — в декабре 2016 года. «Приморье24» сообщало о его задержание в Москве ещё 24 декабря. «ФедералПресс» же утверждало, что тогда задержали его супругу Марину Свиридову. Политтехнолога называли советником Сергея Неверова в нынешнем составе Госдумы, однако пресс-секретарь депутата Лилия Бирюкова опровергла это.В последнее время Илья Митькин, чьи настоящие имя и фамилия, якобы, Заур Зельдович, являлся ближайшим советником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Кроме того, Митькин (или Спокойнов) возглавлял хоккейный клуб «Адмирал».