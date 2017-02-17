Гаджиев назначен гендиректором «Адмирала»

Руководитель компании «Сумма Спорт»рассказал о кадровых перестановках в «Адмирале».«Я уже неделю как являюсь генеральным директором «Адмирала». Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу. После матча с «Динамо» пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф. Это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд. Амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы ещё побьёмся и удивим болельщиков.С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы «Адмирал» не был сугубо дальневосточным брендом. Название клуба должно быть понятно всем в России», – дал комментарии бизнесмен.Ранее пост гендиректора занимал Илья Спокойнов, также известный под фамилиями Митькин и Зельдович. Он задержан правоохранительными органами.