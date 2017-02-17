М. Третьяк: Азиатская лига — очень приличная, корейцев вполконька не обыграешь

Вратарь «Адмирала»рассказал о своём опыте выступления в Азиатской лиге за команду «Сахалин».«Четыре матча за „Сахалин“ провёл. Кстати, очень интересная лига. Как подготовка к КХЛ – самое то. За „Сахалин“ тоже болеют отлично, народу много, и коллектив прекрасный, здорово меня приняли. Сыграл я немного, но пару раз в Корее побывал на выезде. А лига очень приличная – я в прошлом году в ВХЛ выступал и скажу, что уровень сопоставимый.Чего ждать от корейцев на домашней Олимпиаде? Вполконька их обыграть непросто будет, это 100%. Команду они могут собрать неплохую. В лиге много канадцев, американцев, и корейцы растут рядом с ними. Играют весело, скорости высокие, бросить могут чуть ли не с любой позиции на площадке. Насколько знаю, во многих клубах канадские тренеры, так что развивается лига быстро», — цитирует Третьяка «Спорт-экспресс».