Хамитов: по результатам сезона «Салавата» мы проведём анализ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии министерства молодёжной политики и спорта республики и пообещал провести анализ выступления «Салавата Юлаева» по окончании сезона. Уфимская команда вышла в плей-офф, но проиграла девять из последних 10 матчей.
«Надеемся, что общими усилиями выправим ситуацию, которая наблюдается на сегодняшний день с горячо любимым хоккеем. Занимаюсь этой темой подробно, по результатам сезона мы проведём анализ», — приводятся слова Хамитова на официальном сайте главы Республики Башкортостан.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Салават» рассматривает Андрея Скабелку, Артиса Аболса и Германа Титова как замену главному тренеру команды Игорю Захаркину.