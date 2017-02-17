Рылов: так, как Фуркад, никому не позволено себя вести, побеждать надо честно

Защитник московского «Динамо»рассказал, как в команде отнеслись к поступкуна чемпионате мира по биатлону во время смешанной эстафеты. Французский спортсмен во время передачи эстафетной палочки толкнул российского биатлониста Александра Логинова, а после того, как наша сборная отказалась пожимать ему руку на награждении, ушёл с церемонии.«Мы долго обсуждали в раздевалке с ребятами его поступок. У нас в команде не все смотрят биатлон, но те, кто его смотрит, высказались однозначно: «Фуркад ведёт себя неправильно». Да, формально он не нарушал правил во время эстафеты, но уважения к соперникам ещё никто не отменял. Так себя вести никому не позволено, побеждать надо честно», — цитирует Рылова VTBRussia.