Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»избежал дисциплинарного слушания за ударв матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на представителя лиги.Эпизод произошёл в третьем периоде матча. Россиянин был наказан двухминутным штрафом за атаку соперника, не владеющего шайбой, а также получил две минуты за грубость, так как после его силового приёма случилась потасовка. Уилер после хита покинул площадку, чтобы пройти проверку на сотрясение мозга, но позже вернулся в игру.