Сборная России U16 завоевала золото юношеского олимпийского зимнего фестиваля

Сборная России U16 обыграла в финале XIII юношеского олимпийского зимнего фестиваля команду Беларуси со счётом 7:1. Турнир проходил в турецком Эрзуруме.Уже на второй минуте наша команда вышла вперёд — нападающий Илья Сафонов замкнул передачу Василия Подколзина. Ещё семь минут понадобилось команде России, чтобы удвоить преимущество, но в концовке периода белорусы смогли одну шайбу отыграть.Дальше отличались только хоккеисты сборной России, которые за 40 минут матча ещё пять раз поразили ворота соперника, а самыми результативными в составе россиян стали Данил Зиновьев и Василий Подколзин, набравшие по 3 (1+2) очка.Россия U16 — Белоруссия U16 – 7:1 (2:1; 1:0; 4:0)1:0 — Сафонов (Подколзин), 01:58;2:0 — Гуськов (Зиновьев), 08:32, ГБ;2:1 — Соловьёв (Ажгирей), 17:31, ГБ;3:1 — Зиновьев (Князев), 20:53, ГБ;4:1 — Подколзин (Лихачёв, Сафонов), 42:16;5:1 — Буренов (Подколзин, Лихачёв), 45:04, ГБ;6:1 — Цыплаков (Сердюк), 45:51;7:1 — Чёрный (Зиновьев), 58:27.