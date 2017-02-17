Гатиятулин: в последних двух матчах с «Магниткой» «Трактор» смог проверить себя

«Я уже говорил в Челябинске, что волею календаря у нас последние матчи выпали на игры с «Металлургом», сильным соперником. Наверное, это и к лучшему, что смогли проверить себя. В целом хотел бы команду поблагодарить за самоотдачу, все три периода выполняли игровое задание. А буллиты у нас не складываются.
В предыдущем матче играл Павел, так что дали ему отдохнуть. У нас два равноценных вратаря, так что решили дать им сыграть по разу», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Металлурга».
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