Нападающий «Торонто» Марнер может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»может пропустить несколько дней из-за травмы. Он не принял участия в последней тренировке команды.Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок сообщил, что Марнер должен восстановиться со дня на день, и не стал исключать, что он сможет сыграть с «Оттава Сенаторз».Марнер получил травму в матче с «Коламбус Блю Джекетс», неудачно врезавшись в борт после столкновения с Буном Дженером. В текущем сезоне, который является для него дебютным, Марнер набрал 48 (15+33) очков в 55 играх.