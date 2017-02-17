Детский тренер Сёмина: Саша не боец, как Радулов, он играет головой, а не торсом

Детский тренерподелился воспоминаниями о своём воспитаннике.«Саша всегда выделялся, сколько я его помню. И занятия со старшими ребятами пошли ему на пользу, он многое взял от них. Руки у него великолепные, мог передачу отдать, и обвести один в один, и бросить, конечно. Его кистевой бросок – это что-то. Это и сейчас у него осталось – как даст с кистей в девятку с точки вбрасывания, так доставай шайбу из ворот. Голова хорошая, думающий.Да, он не боец, как Радулов, но Сёмин заменяет это другими талантами – играет головой, а не торсом. Он вроде бы тихий-тихий, а очень опасный. И всё это проявлялось в нём с детства. Знаете, в индивидуальном плане я никогда его ничему не учил, в нём всё было заложено. Конечно, командную игру налаживал, определяя Саше место в общей расстановке, но указывать на какие-то промахи в личном плане не приходилось», — цитирует Грудзинского пресс-служба КХЛ.