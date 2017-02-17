Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Питтсбург» вызвал из фарм-клуба защитников Гонса и Олекси

17 февраля 2017, пятница. 22:18. Хоккей
«Питтсбург Пингвинз» вызвал из АХЛ защитников Кэмерона Гонса и Стива Олекси, сообщается на официальном сайте клуба. В матче с «Виннипег Джетс» травмы получили Олли Мяяття и Джастин Шульц, «пингвины» заканчивали игру в четыре защитника.

26-летний Гонс в этом сезоне принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись двумя голевыми передачами и заработав показатель полезности "+3". 31-летний Олекси в девяти матчах за «Питтсбург» набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "+2", а также заработал 22 штрафные минуты.
Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
17 февраля 2017, пятница
22:58 Результаты игрового дня МХЛ
22:45 Агент Калинина: драфт отказов — это выход, в «Нью-Джерси» Сергей не имел шансов
22:18 «Питтсбург» вызвал из фарм-клуба защитников Гонса и Олекси
22:04 Детский тренер Сёмина: Саша не боец, как Радулов, он играет головой, а не торсом
21:57 Нападающий «Торонто» Марнер может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы
21:17 Самсонов: я не записываю «сухари» в свои результаты, это работа всей команды
21:13 Гатиятулин: в последних двух матчах с «Магниткой» «Трактор» смог проверить себя
21:09 Воробьёв: для «Магнитки» это была самая удачная «регулярка» в КХЛ
20:56 Сборная России U16 завоевала золото юношеского олимпийского зимнего фестиваля
20:39 Гавриков выведен из списка травмированных и другие изменения в составах
20:25 Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера
20:16 «Нью-Джерси» выставил Сергея Калинина на драфт отказов
19:47 Масальскис: самолёт «Лады» соскользнул с полосы, что-то снёс и остановился
19:40 Защитник «Питтсбурга» Мяяття перенёс операцию на руке и пропустит шесть недель
19:34 Мозякин завершил «регулярку» КХЛ с рекордными 85 очками
19:25 «Сухарь» Самсонова и буллит Ли принесли «Магнитке» победу над «Трактором»
19:23 Рылов: так, как Фуркад, никому не позволено себя вести, побеждать надо честно
18:43 Словацкая Экстралига потребовала от «Слована» вернуться в местный чемпионат
18:33 Кубок Гагарина будет выставлен на финале «Золотой шайбы» в Москве
18:09 Хамитов: по результатам сезона «Салавата» мы проведём анализ
17:38 М. Третьяк: Азиатская лига — очень приличная, корейцев вполконька не обыграешь
17:23 К. Сафронов: такая команда, как СКА, вряд ли верит в спортивные предрассудки
17:14 Гулявцев останется в «Северстали», по помощникам тренера вопрос открыт
17:05 Коньков: сезон для «Нефтехимика» неудачный
16:49 Гаджиев назначен гендиректором «Адмирала»
16:49 Аболс: за нами может прилететь самолёт, который доставит «Ак Барс» в Минск
16:39 Вдовин: «Лада» ждёт замену борта, вечером должны вылететь в Уфу
16:35 В Москве задержали гендиректора «Адмирала»
16:31 Хоккейных агентов могут обязать вносить аккредитационный взнос и ежегодные платы
16:30 Самолёт с командой «Лада» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Риге
15:03 Защитник Мазур остаётся в «Северстали»
14:39 Кознев: слухи про переход Коваржа в «Автомобилист» — новый вброс
14:35 Матч звёзд Уличной хоккейной лиги — 2017 пройдёт на ВДНХ
14:28 Террьен: я ухожу из «Монреаля» с высоко поднятой головой, желаю успехов Жюльену
14:23 Маклеллан: для Макдэвида 3 очка за матч – уже обыденность
14:04 Соботка: получилась хорошая тренировка перед играми на вылет
13:55 Макдэвид: Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня
13:42 Эксперт: «Калгари» по-прежнему прощупывает почву применительно к Флёри
13:19 Вестлунд: решение перейти в «Амур» было самым безумным в моей жизни
13:01 Овечкин: Сид велик, мы с ним начинали в одно время
12:45 Салливан: победный гол теряется на фоне того, что Кросби набрал 1000-е очко
12:42 «Барыс»: вероятность участия Боченски в ближайших матчах не комментируем
12:33 Лундквист: гол Кулёмина стал определяющим
12:31 Малкин: это огромное достижение, все знают уровень Кросби
12:06 Мэннинг: будем надеяться, что инцидент с Макдэвидом исчерпан
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+