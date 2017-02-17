«Питтсбург» вызвал из фарм-клуба защитников Гонса и Олекси

«Питтсбург Пингвинз» вызвал из АХЛ защитников, сообщается на официальном сайте клуба. В матче с «Виннипег Джетс» травмы получили, «пингвины» заканчивали игру в четыре защитника.26-летний Гонс в этом сезоне принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись двумя голевыми передачами и заработав показатель полезности "+3". 31-летний Олекси в девяти матчах за «Питтсбург» набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "+2", а также заработал 22 штрафные минуты.