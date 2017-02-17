Агент Калинина: драфт отказов — это выход, в «Нью-Джерси» Сергей не имел шансов

Хоккейный агент, представляющий интересы, рассказал, что выставление россиянина на драф отказов «Нью-Джерси Дэвилз» является выходом для игрока, а также отметил, что его может взять «Торонто Мэйпл Лифс».«Если в прошлом году у него была определённая роль в команде, то сейчас мы этого не видим. Для него это выход из положения, так как надо что-то менять. Мы не видим динамики, тренер не использует его сильные качества. В „Нью-Джерси“ он шансов не имеет, и мы сами были инициаторами изменения ситуации, так как мы не хотим плыть по течению.Второй сезон у него не задался, причины этого нужно рассматривать в комплексе, при этом со здоровьем у него всё идеально. Всегда, когда в команде происходит что-то неладное, должны последовать какие-то движения, это нормальная жизнь, и мы не видим никаких проблем.Учитывая универсализм и габариты Калинина, я не вижу причин, по которым его не возьмут. В „Торонто“ же самый главный специалист по русским работает, Ламорелло, который его приглашал в „Нью-Джерси“. Всё возможно, осталось ждать немного. Пройдёт выходной день, и мы будем в курсе, пока же не хочется опережать события», — цитирует Холина ТАСС.